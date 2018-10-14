Украинских ветеранов войны в Донбассе поздравили видео-клипом с ополченцами
14 октября 2018, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]
Ветеранов боевых действий на Донбассе поздравили видеороликом с участием ополченцев, плененных украинских солдат и лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Об этом сообщает РИА Новости. Инцидент произошел во время приуроченных ко Дню защитника Украины мероприятий, проходящих в Конотопе. Поздравление увидели более полутора тысяч военных.
Концерт был организован местным управлением культуры. При этом, отмечается, что руководитель управления не смог объяснить случившееся недоразумение с клипом.
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