Украинских ветеранов войны в Донбассе поздравили видео-клипом с ополченцами

Ветеранов боевых действий на Донбассе поздравили видеороликом с участием ополченцев, плененных украинских солдат и лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом сообщает РИА Новости. Инцидент произошел во время приуроченных ко Дню защитника Украины мероприятий, проходящих в Конотопе. Поздравление увидели более полутора тысяч военных.

Концерт был организован местным управлением культуры. При этом, отмечается, что руководитель управления не смог объяснить случившееся недоразумение с клипом.