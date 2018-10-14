ВСУ обстреляли территорию ЛНР четырежды за прошедшие сутки

В течение прошедших суток украинские силовики четырежды обстреливали территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«За сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибров 120 и 82 миллиметра, а также гранатометы. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Марьевка, Сокольники и Лозовое», - сообщили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

«За прошедшие сутки ополченцы 26 раз открывали огонь по позициям наших войск в Донбассе. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет», - заявил, в свою очередь, пресс-центр Операции объединенных сил (ООС), цитирует РИА Новости.