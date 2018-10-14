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США отстали от России в создании космических войск, признал Трамп
14 октября 2018, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед избирателями на встрече в штате Кентукки признал, что Америка на несколько лет отстала от России и Китая в сфере создания космических войск.
«По моему указу Пентагон сейчас работает над созданием шестого вида американских вооруженных сил – Космических сил. Между тем, Китай уже приступил к этому, Россия уже начала создавать космические войска. Но у нас – самые замечательные люди в мире, мы производим самое лучшее на свете снаряжение, мы делаем лучшие ракеты, танки и корабли в мире», - заявил глава Белого дома на митинге с избирателями штата Кентукки.
Ранее американский президент анонсировал создание Космических сил как отдельного вида войск, однако в бюджет на 2019 год средств на это заложено не было. Кроме того, ряд американских военных экспертов высказали сомнения в целесообразности этого решения администрации Белого дома, сообщает РИА Новости.
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