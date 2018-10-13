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Соцсети высмеяли мэра Кличко, предложившего отказаться от горячей воды
13 октября 2018, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]
Украинцы уже высказывают предположения, что скоро им предложат самим вырабатывать электричество, а заодно лишат и холодной воды, "ведь есть великая река Днепр". Они призвали отказаться от всех благ цивилизации в принципе.
"В проруби мыться - дешево и сердито", "В Европе ведь не мылись в прошлые века", "Ну и правильно! моются те, кому лень чесаться", "На очереди отказ от канализации. Украина все ближе к Европе. Средневековой".
На днях киевский мэр Виталий Кличко пошутил над отсутствием горячего водоснабжения в городе и пояснил горожанам, как из холодной воды получают горячую.
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