Соцсети высмеяли мэра Кличко, предложившего отказаться от горячей воды

Украинцы уже высказывают предположения, что скоро им предложат самим вырабатывать электричество, а заодно лишат и холодной воды, "ведь есть великая река Днепр". Они призвали отказаться от всех благ цивилизации в принципе. Кличко призвал киевлян отказаться от горячего водоснабжения

"В проруби мыться - дешево и сердито", "В Европе ведь не мылись в прошлые века", "Ну и правильно! моются те, кому лень чесаться", "На очереди отказ от канализации. Украина все ближе к Европе. Средневековой".

На днях киевский мэр Виталий Кличко пошутил над отсутствием горячего водоснабжения в городе и пояснил горожанам, как из холодной воды получают горячую.