Экипаж вертолета Ми-24 сбил беспилотник "Орлан-10" в районе города Лисичанск в Луганской области, сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook. Высказывается твердая уверенность, что он российский.

"Российский" беспилотник обнаружили при выполнении разведывательного полета на маршруте Лисичанск - Северодонецк сегодня утром. Срочно был поднят вертолет Ми-24 украинских ВВС, который через какое-то время дрон сбили. Его Фотографии опубликованы в соцсети.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко заявил, что у НМ нет на вооружении беспилотников и добавил, что заявление украинских силовиков является "наспех сделанной провокационной новостью". Об этом сообщает Луганский информационный центр. По словам Марочко, люди, хоть что-то понимающие в военном деле, могут себе представить, во что превратился бы беспилотник, если бы его сбили из штатного вооружения Ми-24.