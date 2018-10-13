Петр Порошенко принял отставку главы Минобороны
13 октября 2018, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]
Петр Порошенко принял рапорт министра обороны страны Степана Полторака об увольнении с воинской службы. При этом украинский лидер заявил, что теперь Полторак будет возглавлять ведомство в качестве гражданского лица.
Порошенко отметил вклад Полторака "в возрождение ВСУ, а до этого в становление Нацгвардии Украины".
Генерал украинской армии Полторак пояснил, что сегодня завершает службу в Вооруженных силах Украины, но продолжает служение народу Украины.
В соответствии с новым украинским законодательством в сфере нацбезопасности, с 1 января следующего года возглавлять оборонное ведомство страны может только гражданский служащий.
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