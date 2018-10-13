Петр Порошенко принял отставку главы Минобороны

Петр Порошенко принял рапорт министра обороны страны Степана Полторака об увольнении с воинской службы. При этом украинский лидер заявил, что теперь Полторак будет возглавлять ведомство в качестве гражданского лица.

Порошенко отметил вклад Полторака "в возрождение ВСУ, а до этого в становление Нацгвардии Украины".

Генерал украинской армии Полторак пояснил, что сегодня завершает службу в Вооруженных силах Украины, но продолжает служение народу Украины.

В соответствии с новым украинским законодательством в сфере нацбезопасности, с 1 января следующего года возглавлять оборонное ведомство страны может только гражданский служащий.