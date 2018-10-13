Семья Принса запретила Трампу использовать хит певца

Известная песня Purple Rain Принса использовалась на митингах посвящённых политике Дональда Трампа.

Семья умершего в 2016 году в возрасте 57 лет знаменитого певца потребовала прекратить ее исполнять.

С обращением по этому поводу выступил сводный брат певца Омарр Бейкер. В документе отмечается, что американскому президенту и Белому дому никто не давал права распоряжаться песней.

Хит Purple Rain в последний раз звучал на прошлой неделе на митинге Трампа со своими сторонниками в Миссисипи.

Ранее Дональд Трамп неоднократно использовал музыку певицы Адель на своих митингах. Долгое время артистка молчала, но все же не выдержала и заявила, что Трампу больше нельзя этого делать.

Культовый британский певец Элтон Джон не желает поддерживать предвыборную кампанию одного из кандидатов на пост президента США Дональда Трампа. Музыкант запретил миллиардеру использовать свои композиции в политических митингах.

Представители Queen и The Rolling Stones обращались к Трампу, когда он еще был кандидатом в президенты, с просьбой не использовать их композиции в ходе своей кампании.