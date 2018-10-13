В испанском Сан-Себастьяне в ходе кулинарной выставки San Sebastian Gastronomika состоялся первый конкурс на лучший "русский салат". Об этом сегодня сообщает портал Noticia.

Как пишет издание, победителем кулинарного конкурса стал шеф-повар из Барселоны. В составе "победного" салата каталонца были замечены морковь, картофель, оливки, тунец и майонез.

"Русским салатом" на Пиренейском полуострове называют холодное блюдо, рецепт которого напоминает классический состав салата "Оливье". Но у каждой хозяйки он свой.