В американском городе Мидленд, штат Техас, легкомоторный частный самолет Cirrus SR22 упал на припаркованный на стоянке возле торгового центра автомобиль, сообщили в местном полицейском управлении.

В результате инцидента два человека, находившиеся на борту воздушного судна, получили легкие травмы. В салоне автомобиля на момент "приземления", к счастью, никого не было.



