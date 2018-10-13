В США самолет "приземлился" на автомобиль
13 октября 2018, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]
В американском городе Мидленд, штат Техас, легкомоторный частный самолет Cirrus SR22 упал на припаркованный на стоянке возле торгового центра автомобиль, сообщили в местном полицейском управлении.
В результате инцидента два человека, находившиеся на борту воздушного судна, получили легкие травмы. В салоне автомобиля на момент "приземления", к счастью, никого не было.
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