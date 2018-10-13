Порошенко призвал как можно быстрее изменить конституцию Украины

Петр Порошенко надеется, что изменения в конституцию страны, закрепляющие евроатлантические стремления народа Незалежной, будут скоро приняты. Он обратился к депутатам с призывом как можно быстрее провести реформы. Всемирный банк предрек Украине сто лет догонять соседей

Ранее Верховная Рада направила президентский законопроект о внесении изменений в законодательство на экспертизу в Конституционный суд (КС). Украинский лидер предложил парламенту внести изменения в преамбулу, несколько статей и переходные положения. Они, как считает Порошенко, «зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи», а также курс интеграции Киева в НАТО.