СМИ: при авиаударе по Сирии коалиция применила белый фосфор

Источники в субботу, 13 октября, сообщили, что международная коалиция во главе с США применила в ходе авиаудара по городу Хаджин в Сирии запрещенный международными резолюциями белый фосфор.

Согласно последней информации, несколько районов города, расположенного в 110 километрах от Дейр-эз-Зора подверглись бомбардировке. Как уточняет информационное агентство SANA, данных о погибших или пострадавших в результате случившегося пока не поступало.

Напомним, 8 сентября текущего года два американских самолета F-15 применяли фосфорные снаряды при атаке. В коалиции, однако, утверждали, что не имеют подобных боеприпасов на вооружении.