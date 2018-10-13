Власти Индии запретили сотрудникам полиции широко улыбаться туристам
13 октября 2018, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Индии запретили сотрудникам полиции в местных аэропортах широко улыбаться туристам. Соответствующее распоряжение ранее отдали руководители Центральных сил промышленной безопасности страны.
Начальство хочет, чтобы полицейские были более бдительными и менее дружелюбными, поэтому предписали им отказаться от широкой улыбки в пользу "умеренной", передает BBC.
Напомним, в июле текущего года в индийском штате Карнатака офицеров полиции заставили под угрозой увольнения сбросить лишний вес. А четырнадцать лет назад некоторым полицейским страны доплачивали за ношение усов, которые якобы добавляли правоохранителям представительности.
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