Власти Индии запретили сотрудникам полиции широко улыбаться туристам

Власти Индии запретили сотрудникам полиции в местных аэропортах широко улыбаться туристам. Соответствующее распоряжение ранее отдали руководители Центральных сил промышленной безопасности страны.

Начальство хочет, чтобы полицейские были более бдительными и менее дружелюбными, поэтому предписали им отказаться от широкой улыбки в пользу "умеренной", передает BBC.

Напомним, в июле текущего года в индийском штате Карнатака офицеров полиции заставили под угрозой увольнения сбросить лишний вес. А четырнадцать лет назад некоторым полицейским страны доплачивали за ношение усов, которые якобы добавляли правоохранителям представительности.