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Мелания Трамп объяснила скандальную надпись на своей куртке
13 октября 2018, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга президента США Дональда Трампа решила объяснить скандальную надпись на своей куртке, в которой она появилась в июне текущего года в центрах для содержания несовершеннолетних мигрантов.
Напомним, на одежде Мелании Трамп была напечатана фраза "Меня это действительно не волнует. А вас?". Тогда многие подумали, что это послание относится именно к мигрантам, однако первая леди призналась, что хотела продемонстрировать свое безразличие к критикующим ее журналистам.
Жена американского лидера, как уточняет телеканал ABC, добивается того, чтобы СМИ обращали внимание исключительно на ее деятельность, а не на внешний вид.
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