Мелания Трамп объяснила скандальную надпись на своей куртке

Супруга президента США Дональда Трампа решила объяснить скандальную надпись на своей куртке, в которой она появилась в июне текущего года в центрах для содержания несовершеннолетних мигрантов.

Напомним, на одежде Мелании Трамп была напечатана фраза "Меня это действительно не волнует. А вас?". Тогда многие подумали, что это послание относится именно к мигрантам, однако первая леди призналась, что хотела продемонстрировать свое безразличие к критикующим ее журналистам.

Жена американского лидера, как уточняет телеканал ABC, добивается того, чтобы СМИ обращали внимание исключительно на ее деятельность, а не на внешний вид.