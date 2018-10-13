Пушков посоветовал некоторым украинским политикам обратиться к психиатру

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков жестко высказался насчет призыва министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна вооружиться и "вернуть Кубань и Москву".

По словам Пушкова, заявления, которые слышны из Киева, напоминают "маниакальный бред". Сенатор на своей страничке Twitter порекомендовал всем, кто допускает в своей речи слова об автоматах, возвращении Москвы и Кубани, пойти в аптеку за углом или обратиться за помощью к психиатру.

Напомним, ранее глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал украинцев надевать военную форму, брать оружие и бороться за возврат Москвы и Кубани.