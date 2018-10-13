В Японии метеорит проломил крышу жилого дома
13 октября 2018, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]
Несколько небольших осколков метеорита упали на частный жилой дом в японском городе Комаки центральной префектуры Айти, повредив крышу здания. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK.
На крышу жилого дома упали осколки небесного тела размером с ладонь. Хозяева услышали страшный грохот и выбежали на улицу осмотреть фасад здания и его крышу.
Государственный музей науки, в который хозяйка дома отнесла камни, пришел к заключению, что камни являются частями метеорита, возраст которого около 4,5 миллиарда лет.
Камни 10, 5 и 4 сантиметра размером, передает ТАСС. У каждого из них обожжены края. Кроме того, они имеют свойства магнита: притягивают металлические предметы.
Японские ученые планируют продолжить изучение полученных образцов и подготовить заявку для официальной регистрации метеорита Комаки в международном реестре.
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