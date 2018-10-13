В Японии метеорит проломил крышу жилого дома‍

Несколько небольших осколков метеорита упали на частный жилой дом в японском городе Комаки центральной префектуры Айти, повредив крышу здания. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK.

На крышу жилого дома упали осколки небесного тела размером с ладонь. Хозяева услышали страшный грохот и выбежали на улицу осмотреть фасад здания и его крышу.

Государственный музей науки, в который хозяйка дома отнесла камни, пришел к заключению, что камни являются частями метеорита, возраст которого около 4,5 миллиарда лет.

Камни 10, 5 и 4 сантиметра размером, передает ТАСС. У каждого из них обожжены края. Кроме того, они имеют свойства магнита: притягивают металлические предметы.

Японские ученые планируют продолжить изучение полученных образцов и подготовить заявку для официальной регистрации метеорита Комаки в международном реестре.