Ученые обнаружили необычное свойство древнеегипетской краски‍

Американские ученые, изучив пигмент, получивший широкое распространение в Древнем Египте и известный как "египетский синий", пришли к выводу, что он обладает уникальными свойствами.

Оказывается, краситель может поглощать солнечное излучение и эффективно преобразовывать его в электричество. Причем, египетский синий эффективен как в охлаждении помещений, так и в создании солнечных батарей.

Оказалось, что флуоресцентный синий в 10 раз эффективнее поглощает свет и отражает инфракрасные лучи, нежели белый. При окраске зданий и их фасадов в египетский синий, человек может сэкономить на кондиционировании.

А в случае, когда синяя пленка на окнах сочетается с установленными по краям солнечными батареями, то и "заработать", поскольку таким образом запустится процесс накапливания электричества, заключили ученые.

Кроме того, в атмосфере Земли за счет отражения, либо поглощения света аккумулируется меньше тепла, что, в свою очередь, приводит к уменьшению парникового эффекта и позитивно влияет на экологию планеты.