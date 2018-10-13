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Кличко призвал киевлян отказаться от горячего водоснабжения
13 октября 2018, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]
Мэр Киева Виталий Кличко предложил горожанам отказаться от централизованного горячего водоснабжения. Политик подчеркнул, что в Европе и США люди самостоятельно подогревают необходимые объемы воды.
Градоначальник утверждает, что Киев – это единственный город на территории Восточной Европы, где существует централизованное горячее водоснабжение. По мнению Кличко, людям нужно начать пользоваться котельными и бойлерными, передает в субботу, 13 октября, РИА "Новости".
Политик заметил, что киевские власти вынуждены тратить слишком много средств на подогрев воды и содержание сетей. Именно поэтому специалисты уже начали рассматривать возможные варианты решения данной проблемы.
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