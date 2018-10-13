В Дании предложили ввести уголовную ответственность за "пророссийскую" позицию
13 октября 2018, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Дании предлагают ввести уголовную ответственность за "пророссийскую" позицию. Соответствующий законопроект к настоящему моменту опубликован на официальном портале парламента страны.
В проекте о мерах по "борьбе с операциями психологического воздействия, проводимыми иностранной разведкой" говорится, что жителям Дании будет грозить до 12 лет заключения, если в период предвыборных кампаний их публичные высказывания будут отличаться от позиции руководства страны.
Как отмечается в датской газете Berlingske, в частности, неминуемое наказание последует за вмешательство в дебаты или же попытки повлиять на принятие решений в рамках выборов. Таким образом, датчанину, считающему, что антироссийские санкции вредны для его страны, будет непозволительно говорить об этом в прессе.
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