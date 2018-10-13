Пастор Брансон освобожден турецким судом, сегодня его примет Трамп

Американский пастор Эндрю Брансон, освобожденный ранее турецким судом, встретится в субботу, 13 октября, с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщил сам политик.

Накануне Трамп в разговоре с журналистами заявил, что Брансон уже летит на родину из Турции, однако совершит остановку в Германии для полной проверки. Глава США предположил, что пастор находится в хорошей форме, передает РИА "Новости".

Напомним, в минувшую пятницу, 12 октября, суд Измира приговорил Эндрю Брансона к трем годам одному месяцу и 15 дням лишения свободы, после чего освободил пастора из-под домашнего ареста. Впоследствии судья принял решение засчитать время, проведенное мужчиной под арестом, и снял с него абсолютно все меры пресечения.

Отметим, что пастор был задержан турецкими властями в 2016 году. Он обвинялся в причастности к попытке госпереворота в стране.

