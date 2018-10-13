Персональные данные сотрудников Пентагона попали к хакерам
13 октября 2018, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]
Представитель Пентагона подполковник Джозеф Буччино в пятницу, 12 октября, сообщил, что личные данные сотрудников американского оборонного ведомства по неустановленной причине попали к хакерам.
Известно, что утечка была выявлена 4 октября. Пентагон незамедлительно сообщил о случившемся в конгресс. В настоящий момент специалисты выясняют причины данного инцидента и устанавливают масштаб ущерба.
Как уточняет сегодня РИА "Новости", утечка данных сотрудников произошла через компанию, предоставлявшую Пентагону услуги в сфере транспортировки персонала. Подчеркивается, что министерство уже приступило к процессу уведомления всех пострадавших лиц.
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