Порошенко поручил определить новую морскую границу между Украиной и Россией
12 октября 2018, 22:40 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский президент Петр Порошенко подписал указ об определении новой морской границе между Украиной и Россией. Подписанный Порошенко указ ратифицирует постановление Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе".
Теперь СНБО должен создать рабочую группу по защите национальных интересов Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе с целью мониторинга угроз нацбезопасности и подготовки соответствующих предложений.
Планируется, что секретарь Совбеза в месячный срок подаст проект положения об этой рабочей группе главе государства.
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