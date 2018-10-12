Порошенко поручил определить новую морскую границу между Украиной и Россией

Украинский президент Петр Порошенко подписал указ об определении новой морской границе между Украиной и Россией. Подписанный Порошенко указ ратифицирует постановление Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе".

Теперь СНБО должен создать рабочую группу по защите национальных интересов Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе с целью мониторинга угроз нацбезопасности и подготовки соответствующих предложений.

Планируется, что секретарь Совбеза в месячный срок подаст проект положения об этой рабочей группе главе государства.