Лукашенко в своем доме угостил Путина домашними драниками

Владимир Путин проводит встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. После двухсторонней встречи в Могилева Лукашенко пригласил Путина посетить его родину. После завершения официальных мероприятий, связанных с их участием в V Форуме регионов, уделили несколько часов неформальному общению.

Белорусский лидер показал российскому лидеру свою малую родину в агрогородке Александрия Шкловского района. Президенты осмотрели дом, где рос Лукашенко, прогулялись по деревне, "полюбовались местными красотами". Путин и Лукашенко выпили из местного родника "кристально чистой воды, которая считается целебной", - сообщает БелТа.

В родном доме президента Беларуси Путина угощали свежеиспеченными блинами и драниками из печи. И еще Лукашенко прокатил Путина на модернизированном ГАЗ-69 1960-х годов выпуска. Президент Беларуси лично сел за руль.