США проигрывают в кибервойнах в интернете

The Center for Strategic and International Studies, CSIS из Вашингтона посвятил последний доклад от 26 сентября 2018 года когнитивным войнам, кибербезопасности и использованию информации в качестве оружия против США.



«Четыре страны – Россия, Китай, Иран и Северная Корея – находятся в конфликте с Соединёнными Штатами. Он принял новые формы, которые застали западные сверхдержавы врасплох. Киберпространство стало предпочтительным полем битвы. Действия противника находятся в «серой зоне», которая не является ни миром, ни войной. Соединённые Штаты и их союзники не способны применить здесь военную силу, поэтому часто бывают загнаны в тупик при разработке эффективных ответных мер. Эти государства используют Интернет в своих интересах. Манипулирование информацией усложнит любой конфликт, обеспечит военное преимущество и бросит вызов нашим традиционным военным стратегиям. Справедливости ради следует отметить, что многие действия противника были оборонительными – в ответ на бездумные усилия США по продвижению рыночной демократии после холодной войны. В результате противники заявляли о враждебных намерениях США, направленных на смену режима, и ускорили создание организаций, работающих в социальных сетях и в том, что русские называют «информационным пространством». В какой-то момент их усилия перешли в стадию наступления.



Вообще целью киберопераций является не поражение снарядами и бомбами, а манипулирование информацией для изменения мыслей и поведения граждан. По сути, стратегическая цель состоит в том, чтобы повлиять на моральный дух, сплочённость, политическую стабильность и в конечном счёте уменьшить волю противника к сопротивлению. Операции дают возможность манипулировать информацией и мнениями таким образом, чтобы это имело принудительный или подрывной эффект, без риска открытой войны».



По сути самые большие мастера пудрить миру мозги признались, что по этому виду "спорта" у США появились и более успешные противники, которые желают тоже править миром. Это новое словесное оружие может привести к большому переделу на планете.



