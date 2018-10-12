Кто сейчас лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины

Украина готовится к выборам президента страны, которые запланированы на март 2019 года. На данный момент известно несколько кандидатов, кто собирается бороться за должность украинского президента. Пушков высказался о рейтинге Порошенко - "немного опережает комика"

Один из них - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Украинские социологи периодически проводят опросы, за кого свои голоса отдали бы избиратели.

Сейчас в рейтинге лидирует бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Политик намерена бороться за пост президента. Пойдет ли Петр Порошенко на второй срок - пока он не решил, не объявлял. Хотя сейчас шансы победить у него есть. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований "София", - сообщает РИА Новости.

Согласно результатам опроса, за Тимошенко проголосовали бы 15,9% украинцев, за Порошенко – 9,3% и за сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко — 8,8%. Официально избирательная кампания в стране стартует в конце декабря.