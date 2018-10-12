Эксперт: В Литве никто не защитил от демонтажа памятник воину-освободителю

В Литве демонтировали памятник советскому воину-освободителю, как передает ИА REGNUM. Он стоял около села Мирославас на протяжении почти 33 лет.

Руководитель информационного проекта BALTNEWS.lt Анатолий Иванов считает, что защитить памятник было просто некому. Об этом сообщает НСН.

«Конечно, такие события у нас не проходят бесследно. У нас маленькое государство, не так много памятных мест, тем более каждое из них имеет историю своего демонтажа. Это не одномоментное решение. Его принимают потихоньку, откладывают, и, наконец, когда видят, что никто не оказывает никакого сопротивления, памятник убирают. Русская община Литвы никак не отреагировала на это. Некому этот памятник защитить», — рассказал эксперт.