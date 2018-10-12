Украина готова отразить «агрессию» России на Азове, заявил Порошенко
12 октября 2018, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко посетил проходящие в стране тактические учения и сообщил о готовности Вооруженных сил Украины к отражению «российской агрессии» на Азовском побережье.
«Проинспектировал комплексные тактические учения сил по обороне морского побережья. Наши военные готовы к отпору российской агрессии с морского направления на Азове», - заявил Петр Порошенко в своем фейсбуке.
Украинский президент высказал уверенность, что «командиры способны качественно планировать и эффективно управлять разнородными и межвидовыми группировками войск во время ведения боевых действий на суше, на море и в воздухе». Пользователи сети в очередной раз высмеяли лидера Незалежной: «Пятый год без объявления войны ведет смертельные бои с агрессором, а агрессор все никак на войну не явится».
Ранее Порошенко заявил о намерении создать группировку войск из 39 бригад, которые предназначены для «отражения потенциальных атак» со стороны соседних государств.
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