Украина готова отразить «агрессию» России на Азове, заявил Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко посетил проходящие в стране тактические учения и сообщил о готовности Вооруженных сил Украины к отражению «российской агрессии» на Азовском побережье.

«Проинспектировал комплексные тактические учения сил по обороне морского побережья. Наши военные готовы к отпору российской агрессии с морского направления на Азове», - заявил Петр Порошенко в своем фейсбуке.

Украинский президент высказал уверенность, что «командиры способны качественно планировать и эффективно управлять разнородными и межвидовыми группировками войск во время ведения боевых действий на суше, на море и в воздухе». Пользователи сети в очередной раз высмеяли лидера Незалежной: «Пятый год без объявления войны ведет смертельные бои с агрессором, а агрессор все никак на войну не явится».

Ранее Порошенко заявил о намерении создать группировку войск из 39 бригад, которые предназначены для «отражения потенциальных атак» со стороны соседних государств.