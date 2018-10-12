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В сети предсказали «отречение» киевской власти от республик Донбасса в 2019 году
12 октября 2018, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Украины «отрекутся» от республик Донбасса в следующем году. Такой прогноз содержится в заметке, опубликованной в российском сегменте интернета.
В 2019-м в соседнем государстве состоятся парламентские выборы. Как пишет «ПолитНавигатор», в преддверии голосования на Украине планируют создать 27 мажоритарных округов, которые призваны заменить те, что расположены на неподконтрольных Киеву территориях на востоке страны. Данный шаг будет фактически означать «отречение» Украины от Донбасса, говорится в процитированном материале.
Портал привел мнение политического эксперта Кирилла Молчанова, который отметил, что, сформировав новые округа, Киев признает полную утрату контроля над частью Донбасса, занимаемой самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Ранее сегодня сообщалось, что в Верховной Раде назвали уязвимое место украинской армии в случае вооруженного конфликта с РФ.
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