Меланья Трамп переживает из-за оскорблений в Интернете

Первая леди США Меланья Трамп рассказала про важную для неё тему кибербуллинга. По признанию Меланьи, она давно страдает от оскорблений в Интернете. Об этом она сообщила телеканалу ABC News.

Она заявила, что считает себя самым затравленным человеком в мире, над которым постоянно издеваются, пишет NEWS.ru.

«Мы должны говорить им о правильном социальном и эмоциональном поведении, чтобы они знали, как справляться со всеми этими проблемами», - добавила Меланья.