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Меланья Трамп переживает из-за оскорблений в Интернете
12 октября 2018, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]
Первая леди США Меланья Трамп рассказала про важную для неё тему кибербуллинга. По признанию Меланьи, она давно страдает от оскорблений в Интернете. Об этом она сообщила телеканалу ABC News.
Она заявила, что считает себя самым затравленным человеком в мире, над которым постоянно издеваются, пишет NEWS.ru.
«Мы должны говорить им о правильном социальном и эмоциональном поведении, чтобы они знали, как справляться со всеми этими проблемами», - добавила Меланья.
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