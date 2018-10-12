Шутка Путина на Форуме регионов: Россия строит белорусскую АЭС себе в ущерб

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 12 октября, рамках своего выступления на Форуме регионов пошутил, что Россия строит атомную электростанцию в Белоруссии себе в ущерб.

Путин с улыбкой заявил, что вместо того, чтобы газ поставлять, российская сторона возводит на белорусской территории АЭС.

Глава РФ отметил, что у данного проекта есть свои преимущества, поскольку электростанция существенно улучшит ситуацию с электроснабжением и экономикой Белоруссии, а также откроет новые экспортные возможности.

Как уточняет РИА "Новости", первый энергоблок АЭС, согласно текущему графику, будет запущен в конце следующего года. Полностью же станция будет готова в 2020 году.