Внучка Елизаветы II, которая сегодня выходит замуж, сразила красотой весь мир

В пятницу, 12 октября, внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения Йоркская выходит замуж. Появление 28-летней женщины на публике в подвенечном платье привело в восторг весь мир.

Бывший муж Меган Маркл женился, но не на принцессе

Принцесса сочетается браком с бывшим менеджером ночного клуба Джеком Бруксбэнком. Известно, что на свадьбе присутствуют все члены королевской семьи, кроме жены принца Чарльза.

Для церемонии Евгения выбрала роскошное платье из тяжелой вышитой ткани c открытой спиной и пышным шлейфом. На голове невесты можно увидеть тиару с бриллиантами и крупными изумрудами. Многие отметили, что принцесса выглядит просто превосходно. Она, очевидно, вдохновилась свадебным образом герцогини Сассекской Меган и отдала предпочтение легкому макияжу, который лишь подчеркнул ее природную красоту.