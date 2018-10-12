Внучка Елизаветы II, которая сегодня выходит замуж, сразила красотой весь мир
12 октября 2018, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 12 октября, внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения Йоркская выходит замуж. Появление 28-летней женщины на публике в подвенечном платье привело в восторг весь мир.
Принцесса сочетается браком с бывшим менеджером ночного клуба Джеком Бруксбэнком. Известно, что на свадьбе присутствуют все члены королевской семьи, кроме жены принца Чарльза.
Для церемонии Евгения выбрала роскошное платье из тяжелой вышитой ткани c открытой спиной и пышным шлейфом. На голове невесты можно увидеть тиару с бриллиантами и крупными изумрудами. Многие отметили, что принцесса выглядит просто превосходно. Она, очевидно, вдохновилась свадебным образом герцогини Сассекской Меган и отдала предпочтение легкому макияжу, который лишь подчеркнул ее природную красоту.
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