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Всемирный банк предрек Украине сто лет догонять соседей
12 октября 2018, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]
Региональный директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен заявила, что Украине понадобится сто лет, чтобы догнать соседние европейские страны по экономике.
Говоря об экономической ситуации на Украине, эксперт отметила, что страна до сих пор не смогла преодолеть последствия кризиса предыдущих лет, и выразила опасения, что из-за предстоящих на Украине выборов и без того вялотекущие реформы могут остановиться или вовсе «развернуться в противоположную сторону».
Украинские события 2014 года повлекли за собой новый виток экономического упадка, из которого страна не может выбраться до сих пор: прекратилось развитие ключевых отраслей, останавливают работу крупнейшие предприятия. «Доход на душу населения все еще ниже, чем соответствующие показатели 2014 года», - подчеркнула Сату Кахконен.
А вот бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили гораздо более оптимистичен: он считает, что при благоприятных условиях Украине понадобится всего лишь двадцать лет, чтобы вернуться к экономическим показателям 2013 года, сообщает РИА Новости.
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