Супруга президента США Мелания Трамп призналась, что считает себя самым затравленным человеком на планете. По мнению первой леди, мировая общественность относится к ней весьма несправедливо.

В беседе с журналистом Мелания Трамп отметила, что люди говорят о ней ужасные вещи, которые часто не соответствуют действительности. Жена Дональда Трампа также сообщила, что всегда дает супругу искренние советы и высказывает свое мнение, передает "Свободная пресса".

Сотрудник телеканала ABC спросил, является ли первая леди тем человеком, который в полной мере контролирует поведение президента США. Женщина улыбнулась и призналась, что хотела бы этого.