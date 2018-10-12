Порошенко приказал открывать огонь из всего оружия в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ украинским военным в Донбассе использовать любое имеющееся в их распоряжении оружие и открывать из него огонь в качестве ответной меры.

Во время поездки в Хмельницкую область Порошенко встретился с командирами подразделений Вооруженных сил Украины, нацгвардии и госпогранслужбы. В ходе общения с военнослужащими он отметил, что украинская армия должна воевать не числом, а умением, и должна быть готова к «любым сценариям – как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению».

«Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения операции объединенных сил. Однако я разрешаю и приказываю применять все подчиненные вам силы и средства в качестве ответного огня для сохранения жизни наших людей», - заявил Порошенко.

Украинский президент также потребовал от военнослужащих ВСУ «не сдавать ни одного клочка украинской земли», и при этом избежать потерь, передает 360tv.