Выложен прогноз о наступлении ВСУ на стратегических участках фронта в Донбассе
12 октября 2018, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины в обозримом будущем могут осуществить наступление в Донбассе. Такой прогноз содержится в заметке, опубликованной в российском сегменте интернета.
«ПолитНавигатор» пишет, что в самопровозглашенной ДНР в настоящее время происходит переформатирование силовых структур. Согласно предположению портала, Киев может воспользоваться этой ситуацией и провести наступательную операцию на стратегически важных участках фронта в Донбассе с целью захвата новых населенных пунктов. Президенту Украины Петру Порошенко в преддверии выборов главы государства нужны военные победы, отмечается в процитированном материале.
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