Выложен прогноз о наступлении ВСУ на стратегических участках фронта в Донбассе

Вооруженные силы Украины в обозримом будущем могут осуществить наступление в Донбассе. Такой прогноз содержится в заметке, опубликованной в российском сегменте интернета.

«ПолитНавигатор» пишет, что в самопровозглашенной ДНР в настоящее время происходит переформатирование силовых структур. Согласно предположению портала, Киев может воспользоваться этой ситуацией и провести наступательную операцию на стратегически важных участках фронта в Донбассе с целью захвата новых населенных пунктов. Президенту Украины Петру Порошенко в преддверии выборов главы государства нужны военные победы, отмечается в процитированном материале.