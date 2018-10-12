МИД: Россию не удастся запугать ультиматумами

Руководитель департамента Северной Америки Министерства иностранных дел Российской Федерации Георгий Борисенко в пятницу, 12 октября, заявил, что нашу страну невозможно запугать ультиматумами.

Дипломат прокомментировал новые санкции США по делу об отравлении Скрипалей, которые могут быть введены уже в ноябре текущего года. Борисенко подчеркнул, что Москву пытаются заставить взять на себя несуществующую вину, как ранее уже было с "вмешательством" в выборы на территории США, передает РИА "Новости".

Сотрудник МИД также напомнил, что Россия давно уничтожила весь химический арсенал и это было подтверждено Организацией по запрещению химоружия. А вот Вашингтон данные обязательства не выполнил, поэтому властям Соединенных Штатов следует свой закон применять в первую очередь не к другим странам, а к самим себе.