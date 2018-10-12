Киевский офицер рассказал об опасности введения военного положения на Украине

Введение военного положения, о возможности которого ранее заявляли киевские власти, обернется для страны опасными последствиями. Такую точку зрения озвучил украинский офицер запаса Мирослав Гай.

Военный, принимавший участие в силовой операции в Донбассе, предрек, что военное положение дестабилизирует социально-экономическую обстановку на Украине. В случае реализации данного сценария в ряде «проблемных» регионов вспыхнут акции неповиновения, процитировал Гая «ПолитНавигатор».

Ранее в пятницу сообщалось о том, что Алексей Пушков поведал о предполагаемом плане Вашингтона по Донбассу. Соответствующую запись российский сенатор оставил в своем Twitter.