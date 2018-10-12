Порошенко провозгласил победу над "московскими демонами"
12 октября 2018, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко поздравил соотечественников с предоставлением автокефалии украинской православной церкви и назвал это событие «победой над московскими демонами».
Поздравляя сограждан с «абсолютно грандиозным историческим событием», украинский президент заявил, что предоставление автокефалии, «которую украинский народ ждал долгих 332 года», является победой над «московскими демонами» и означает «падение Третьего Рима как древней концептуальной заявки Москвы на мировое господство».
«Это – большая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами, победа добра над злом, света над тьмой», - цитирует Петра Порошенко "КП".
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