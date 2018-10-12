Президент Украины Петр Порошенко поздравил соотечественников с предоставлением автокефалии украинской православной церкви и назвал это событие «победой над московскими демонами».

Поздравляя сограждан с «абсолютно грандиозным историческим событием», украинский президент заявил, что предоставление автокефалии, «которую украинский народ ждал долгих 332 года», является победой над «московскими демонами» и означает «падение Третьего Рима как древней концептуальной заявки Москвы на мировое господство».

«Это – большая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами, победа добра над злом, света над тьмой», - цитирует Петра Порошенко "КП".