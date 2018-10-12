Сегодня стало известно, что ураган "Майкл" фактически опустошил базу ВВС Тиндалл, расположенную в американском штате Флорида. Соответствующее заявление сделали представители воинской части.

Известно, что удар стихии серьезно повредил все здания, которые находятся на территории базы. Некоторые из них были уничтожены. Кроме того, зона обслуживания самолетов была полностью разрушена. Ураган также "не пощадил" пристань Тиндалл, передает РИА "Новости".

В настоящий момент объект закрыт. Ни электричество, ни прочие коммуникации не работают.

Напомним, "Майкл" обрушился на побережье Флориды в среду днем. На следующий день он ослаб до тропического шторма, однако успел унести жизни шести человек и нанести серьезный ущерб инфраструктуре.