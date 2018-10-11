Формирование правительства Латвии: кто будет править страной?

Закончились выборы в 13 Сейм Латвии. И сразу же возникли неотложные вопросы: Латвией впервые будет руководить русскоязычная коалиция? Или же страна останется под проевропейскими и пронатовскими силами? Обсуждение идет полным ходом. Есть варианты…

Латышскую политику можно рассматривать только с учетом многогранной истории: раскол на правых и левых, прогрессистов и консерваторов, сторонников и противников. Но все это отходит на второй план. Позицию национальной политике Латвии определяет только один аспект – раздел на латышей и сторонников России.

В 2017 году русскоязычные составляли около 27% страны. Это значит, что они являлись главным меньшинством и имели свои политические партии. Главная –«Согласие». Несмотря на хорошие результаты выборов ( начиная с 2009года) эта партия ни разу не была в правительстве. Дело в том, что хороших результатов на выборах недостаточно, чтобы войти в правительство: в стране существует пропорциональная система – формирование коалиции большинства (51 из 100 кресел в Сейме). До нынешних выборов латышские партии всегда договаривались между собой, чтобы не допустить «Согласие» в Сейм.

Итак, среди 16 партий, принявших участие в выборах, лишь семь преодолели 5% барьер. Партия «Согласие» (до прошлого года у нее был договор о сотрудничестве с российской партией «Единая Россия») заняла первое место с 20% голосов. Кажется, что все пути открыты. Но обратимся к истории: партия «Согласие» набрала 28% голосов в 2010 году, 23% в 2014 году… И ранее, она не нашла достаточно союзников для формирования парламентского большинства. И на сегодняшний день союзников у партии «Согласие» пока нет. Конечно, в спорах рождается истина. Время покажет...

Мнение политиков Латвии

ВАЛДИС ДОМБРОВСКИС, бывший премьер и вице – председатель Европейской комиссии: «Уверен! Уверен в том, что моя страна сможет сформировать проевропейское правительство!»

БАЙБА БРАЖЕ, посол Латвии в Великобритании: « Проевропейские и пронатовские силы обладают несомненным большинством в Сейме!»

ЭКС – ПРЕЗИДЕНТ ЛАТВИИ ГУНТИС УЛМАНИС: « Жду, когда вопросы национальности отложим если не чуть подальше, то довольно далеко. Уверен, что нежелание партий – лидеров общаться с «Согласием» - невоспитанность и неуважение избирателей, которые стоят за этой партией. Я считаю, что эта дурная практика. Отмежеваться от них сразу, не здороваясь и не объясняя ничего, это не делает чести политикам».

Ясно одно, дебаты и выборы правительства Латвии продолжаются. И пока конца не видно!