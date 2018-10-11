Политолог рассказал о бесполезности для Украины появления в Донбассе миссии ООН

Размещение в зоне боевых действий в Донбассе миротворцев ООН не поможет киевским властям вернуть контроль над регионом. Такую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил украинский политолог Виталий Кулик.

Эксперт отметил, что в случае появления на востоке страны миссии ООН конфликт будет законсервирован, реинтеграция отколовшихся от Киева ДНР и ЛНР не произойдет. Согласно прогнозу Кулика, в Донбассе повторится сценарий, ранее реализованный на Кипре. Миротворцы находятся там с 1964 года, однако их присутствие не поспособствовало восстановлению контроля Никосии над Северным Кипром, процитировал аналитика «ПолитНавигатор».

Вооруженное противостояние в Донбассе продолжается с весны 2014-го. Ранее в четверг сообщалось, что в сети опубликовали подробности провала украинских силовиков в боях с ополченцами за город Иловайск.