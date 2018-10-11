Опубликованы подробности провала Киева в боях с ополченцами Донбасса за Иловайск

Опубликованы подробности провальной операции по взятию города Иловайска, предпринятой киевскими силовиками в августе 2014 года. Данный вопрос осветил бывший боец одного из украинских добровольческих соединений Иосиф Пономаренко.

Пономаренко отметил в интервью СМИ, что отданный командованием приказ о штурме населенного пункта был ошибкой. По словам собеседника журналистов, он и его сослуживцы входили в город по дороге, которую окружали необследованные зеленые насаждения. Оттуда по наступавшим начали стрелять снайперы ополченцев. Подразделение Пономаренко должны были прикрывать бойцы другого соединения, однако они убежали, пишет портал politros.com.

В ходе боев за Иловайск украинским силовикам удалось захватить часть города, однако впоследствии они попали в окружение. По данным властей самопровозглашенной ДНР, Киев потерял убитыми в этой операции более 900 человек.