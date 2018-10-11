Планетологи изучили ось вращения карликовой планеты Цереру

Американские ученые продолжают изучать ближайшую к Солнцу карликовую планету Цереру. На этот раз они изучили ее ось вращения.

По данным экспертов новой работы, ось вращения Цереры когда-то была расположена иначе, а затем какое-то событие заметно сместило ее, пишет Ридус.

"В течение какого-то времени кора Цереры двигалась быстрее, чем ядро и мантия. Видимо, это означает, что они не были жестко связаны. Самое логичное предположение, сразу приходящее в голову, что на Церере когда-то тоже существовал подповерхностный океан, наподобие того, который, вероятно, есть сейчас на Европе",- рассказали ученые.