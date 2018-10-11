Ученые выяснили, как погибли люди в Геркулануме в 79 году н. э.
11 октября 2018, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые-археологи в своем новом исследовании изучили останки людей, погибших в Геркулануме — древнеримском городе, который уничтожило извержение вулкана Везувий в 79 году н. э.
"Первые человеческие останки были найдены в Геркулануме только при раскопках уже в новое время. А еще через какое-то время археологи нашли руины лодочных ангаров или просто сараев, стоявших тогда на самом берегу моря,"- рассказали ученые.
Также в помещениях ученые нашли останки около 200 человек, сообщает Ридус.
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