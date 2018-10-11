Выложено видео последствий массированных ударов ВСУ по прифронтовому поселку ЛНР

В интернете появилось видео, на котором запечатлены последствия массированных ударов Вооруженных сил Украины по прифронтовому поселку Донецкий, расположенному на территории ЛНР. Данный ролик распространила пресс-служба Народной милиции республики.

В описании к выложенной записи отмечается, что ВСУ обстреливают населенный пункт третьи сутки. В результате ударов получают повреждения жилые постройки и объекты, относящиеся к социальной сфере. Так, в ходе одной из атак пострадали здания местных школы и детского сада.

Побывавшие в Донецком военные корреспонденты Народной милиции обратили внимание на время обстрелов. Они происходят утром, когда дети направляются в образовательные учреждения, а взрослые – на работу.

Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве обнародовали данные о гибели украинских военных в Донецкой области.