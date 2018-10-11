В двух штатах США зарегистрированы вспышки гепатита А

В США зарегистрирована вспышка вирусного гепатита А. Роспотребнадзор просит путешествующих россиян учитывать эту информацию при планировании предстоящих зарубежных поездок.

В штатах Кентукки и Западная Вирджиния с августа отмечается постоянный рост заболеваемости вирусным гепатитом А. «Инфекция распространяется среди лиц без определенного места жительства и лиц, употребляющих запрещенные вещества», уточняет американский Центр по контролю и предупреждению заболеваний.

«Каждую неделю управления здравоохранения этих штатов сообщают о регистрации около 50 новых случаев заболевания. На конец сентября в Кентукки было зарегистрировано 1851, а в Западной Вирджинии – 1395 случаев инфекции», - приводит данные Роспотребнадзор. В ведомстве также призвали россиян, которым предстоят поездки в США, задуматься о целесообразности вакцинации против гепатита А, сообщает «КП».