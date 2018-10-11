В Киеве обнародовали сведения об уничтожении украинских военных под Донецком

Под Донецком были уничтожены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Сведения об этом обнародовал в социальной сети Facebook пресс-центр операции Киева в Донбассе.

В соответствующем посте отмечается, что силовики погибли, выполняя боевое задание. Они подорвались на мине, установленной ополченцами.

Также стало известно о ликвидации защитниками Донбасса военнослужащего 72-й бригады ВСУ, дислоцированной в зоне конфликта. Пресс-служба соединения проинформировала, что в результате обстрела противника смертельные ранения получил 24-летний старший солдат.

Ранее в четверг сообщалось, что интернете появилась заметка, в которой рассказывается о боестолкновении ВСУ и ополченцев в Волновахском районе Донецкой области. В публикации говорится, что украинские военные, столкнувшиеся с отпором со стороны армии ДНР, понесли потери.