В Киеве обнародовали сведения об уничтожении украинских военных под Донецком
11 октября 2018, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]
Под Донецком были уничтожены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Сведения об этом обнародовал в социальной сети Facebook пресс-центр операции Киева в Донбассе.
В соответствующем посте отмечается, что силовики погибли, выполняя боевое задание. Они подорвались на мине, установленной ополченцами.
Также стало известно о ликвидации защитниками Донбасса военнослужащего 72-й бригады ВСУ, дислоцированной в зоне конфликта. Пресс-служба соединения проинформировала, что в результате обстрела противника смертельные ранения получил 24-летний старший солдат.
Ранее в четверг сообщалось, что интернете появилась заметка, в которой рассказывается о боестолкновении ВСУ и ополченцев в Волновахском районе Донецкой области. В публикации говорится, что украинские военные, столкнувшиеся с отпором со стороны армии ДНР, понесли потери.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес