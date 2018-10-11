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СМИ раскрыли слабую сторону американских войск в вероятном конфликте с Россией

11 октября 2018, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ раскрыли слабую сторону американских войск в вероятном конфликте с Россией
фото: globallookpress.com

Обозначена слабая сторона армии Соединенных Штатов в вероятном вооруженном конфликте с Россией. Данный вопрос освещен в материале, появившемся на страницах зарубежной прессы.

Американский историк поведал о планах США развязать на Украине Третью мировую

Американский историк поведал о планах США развязать на Украине Третью мировую

Как пишет журнал Defense News, в случае начала войны Вашингтон столкнется с трудностями в переброске танков, тяжелых орудий и другой техники, необходимой для ведения боевых действий. Причина этого заключается в сокращении возможностей США по морскому снабжению соединений, которые дислоцированы в Европе и Азии.

В процитированной публикации приведено мнение эксперта, в роли которого выступил капитан американских ВМС в отставке Джерри Хендрикс. Он признал, что нехватка судов снабжения является для Штатов стратегической проблемой. Ее необходимо решать, если страна всерьез настроена соревноваться с Российской Федерацией и Китаем, отметил Хендрикс.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что историк Эрик Зюсс рассказал о планах США развязать Третью мировую войну на Украине.

 

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