СМИ раскрыли слабую сторону американских войск в вероятном конфликте с Россией
11 октября 2018, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]
Обозначена слабая сторона армии Соединенных Штатов в вероятном вооруженном конфликте с Россией. Данный вопрос освещен в материале, появившемся на страницах зарубежной прессы.
Как пишет журнал Defense News, в случае начала войны Вашингтон столкнется с трудностями в переброске танков, тяжелых орудий и другой техники, необходимой для ведения боевых действий. Причина этого заключается в сокращении возможностей США по морскому снабжению соединений, которые дислоцированы в Европе и Азии.
В процитированной публикации приведено мнение эксперта, в роли которого выступил капитан американских ВМС в отставке Джерри Хендрикс. Он признал, что нехватка судов снабжения является для Штатов стратегической проблемой. Ее необходимо решать, если страна всерьез настроена соревноваться с Российской Федерацией и Китаем, отметил Хендрикс.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что историк Эрик Зюсс рассказал о планах США развязать Третью мировую войну на Украине.
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