Вооруженные силы Украины понесли потери во время захвата одного из поселков в Волновахском районе Донецкой области. Соответствующая информация содержится в заметке, размещенной в российском сегменте интернета.

Сайт politpuzzle.ru пишет, что в ходе операции по взятию населенного пункта, расположенного в «серой зоне» Донбасса, ВСУ столкнулись с отпором со стороны защитников самопровозглашенной ДНР. В результате погиб один украинский военный, двое получили ранения. Также в процитированной публикации отмечается, что провокации противника вынудили бойцов ополчения нанести удары по позициям киевских силовиков возле нескольких сел.

Ранее сообщалось, что Украина провела военные учения в акватории Азовского моря. В Государственной Думе заявили, что данные маневры были призваны спровоцировать обострение отношений с Российской Федерацией.