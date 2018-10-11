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Украинская армия получила отпор от ополченцев и понесла новые потери в Донбассе
11 октября 2018, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины понесли потери во время захвата одного из поселков в Волновахском районе Донецкой области. Соответствующая информация содержится в заметке, размещенной в российском сегменте интернета.
Сайт politpuzzle.ru пишет, что в ходе операции по взятию населенного пункта, расположенного в «серой зоне» Донбасса, ВСУ столкнулись с отпором со стороны защитников самопровозглашенной ДНР. В результате погиб один украинский военный, двое получили ранения. Также в процитированной публикации отмечается, что провокации противника вынудили бойцов ополчения нанести удары по позициям киевских силовиков возле нескольких сел.
Ранее сообщалось, что Украина провела военные учения в акватории Азовского моря. В Государственной Думе заявили, что данные маневры были призваны спровоцировать обострение отношений с Российской Федерацией.
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