Европарламент планирует запретить одноразовую посуду в ЕС
11 октября 2018, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]
В Евросоюзе с 2021 года будет введен запрет на использование определенных одноразовых пластиковых изделий, в частности, посуды. За это проголосовал комитет Европарламента по окружающей среде.
В Евросоюзе планируют запретить с 2021 года использование одноразовых пластиковых изделий, на долю которых приходится свыше 70% морского мусора. В число попавших под запрет изделий входят также одноразовые пластиковые тарелки и столовые приборы.
Использование изделий из пластика, для которых пока не найдена альтернатива, предлагается ограничить к 2025 году. Это, например, одноразовые контейнеры для еды и коробки для бургеров, десертов и мороженого.
22-25 октября состоится пленарная сессия Европарламента, где доклад с данными предложениями комитета по окружающей среде будет представлен на голосование, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
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