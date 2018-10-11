Европарламент планирует запретить одноразовую посуду в ЕС

В Евросоюзе с 2021 года будет введен запрет на использование определенных одноразовых пластиковых изделий, в частности, посуды. За это проголосовал комитет Европарламента по окружающей среде.

В Евросоюзе планируют запретить с 2021 года использование одноразовых пластиковых изделий, на долю которых приходится свыше 70% морского мусора. В число попавших под запрет изделий входят также одноразовые пластиковые тарелки и столовые приборы.

Использование изделий из пластика, для которых пока не найдена альтернатива, предлагается ограничить к 2025 году. Это, например, одноразовые контейнеры для еды и коробки для бургеров, десертов и мороженого.

22-25 октября состоится пленарная сессия Европарламента, где доклад с данными предложениями комитета по окружающей среде будет представлен на голосование, сообщает ФБА «Экономика сегодня».