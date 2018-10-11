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Мэрия Киева подсчитала выгоду от отсутствия горячей воды
11 октября 2018, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]
Отсутствие горячей воды в украинской столице с начала мая и до сих пор помогло жителям города сэкономить серьезные суммы, заявил заместитель главы Киевской городской администрации Петр Пантелеев.
Украинский чиновник подсчитал, что в среднем семья из трех человек, с мая живущая без горячей воды, уже сэкономила 3 – 3,6 тысячи гривен. Правда, заместитель киевского мэра не забыл уточнить, что при этом люди платили за газ или электричество, чтобы подогревать воду.
Жители украинской столицы стали заложниками судебного разбирательства между поставщиком газа и коммунальным предприятием. Подача горячей воды возобновится лишь после того, как стороны смогут прийти к мировому соглашению, отмечает «Газета.ру».
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